Минфин ждет предложений Минэнерго о продлении моратория на обнуление топливного демпфера

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минфин ждет предложений от Минэнерго по поводу продления моратория на обнуление топливного демпфера, сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Комментируя тему возможного продления сроков действия моратория на обнуление топливного демпфера, Сазанов отметил: "Мы ждем конкретных предложения от Минэнерго. Речь идет о пределе отклонения цены, которое не учитывается для возможности его обнуления. Сейчас действует до 1 мая, и это позволяет в определенной сфере регулировать цены внутреннего рынка. Здесь нужно ждать предложений Минэнерго на этот счет, мы пока таких предложений не видели".

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что правительство прорабатывает вопрос продления моратория на обнуление топливного демпфера, срок действия которого истекает 1 мая. "Предложение действительно поступило. Сейчас оно рассматривается в Правительстве Российской Федерации, и мы его поддерживаем. Соответственно, по сроку точно не могу сказать, какое предложение (будет принято - ИФ): либо до конца года, либо на несколько месяцев. Определимся в ближайшее время", - сказал Новак.

Демпферный механизм действует в России с 2019 года. Бюджет выплачивает демпфер как своего рода субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Если разница между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно) положительная, то есть экспорт становился выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.

Осенью прошлого года президент Владимир Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера - с октября 2025 года по 1 мая 2026 года. Такое решение было принято на фоне рекордно высоких цен на топливо на Петербургской бирже из-за плановых и внеплановых ремонтов НПЗ. Также осенью 2025 года был принят целый ряд мер по стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, в числе которых запрет на экспорт бензина для всех участников рынка и запрет для непроизводителей на экспорт ДТ, судового топлива и прочих газойлей.

До введения моратория на обнуление топливного демпфера учитывалось, что, если оптовые цены на топливо в России слишком сильно росли и в среднем за месяц отклонялись от установленных в Налоговом кодексе цен (более чем на 10% по бензину и 20% - по дизелю), то демпфер за этот месяц не выплачивался. Такая ситуация возникала дважды. В разгар ценового кризиса на топливном рынке в сентябре 2023 года нефтяники не получили из бюджета выплаты по демпферу из-за высоких биржевых цен и на бензин, и на ДТ. А по итогам августа 2025 года нефтяники остались без бензинового демпфера.

