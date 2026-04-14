Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд подтвердил изъятие в доход государства имущества бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, сообщила объединенная пресс-служба судов Кубани.

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда рассмотрела апелляционные жалобы на решение Хостинского районного суда Сочи, который в январе удовлетворил иск к Копайгородскому, его жене Янине Копайгородской и еще десяти физическим и пяти юридическим лицам.

"Оспариваемым решением суда в доход государства обращено имущество на общую сумму не менее 1 673 633 247 рублей", - говорится в сообщении.

В доход государства обращено более 50 объектов недвижимости; 15 земельных участков; 10 автомобилей; денежные средства в размере 84 630 374 рублей и $40 тысяч; коллекция наручных часов, ювелирные изделия и предметы роскоши на общую сумму более 108 млн рублей.

Также с Копайгородского в пользу государства взыскано 215 237 998 рублей как эквивалент стоимости отчужденного имущества.