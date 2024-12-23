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Экс-мэра Сочи Копайгородского заподозрили в получении взятки в 43 млн руб.

Экс-мэра Сочи Копайгородского заподозрили в получении взятки в 43 млн руб.
Экс-глава Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мещанского суда

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский подозревается в получении взятки в размере свыше 43 млн рублей при посредничестве своей супруги, заявили в пресс-центре МВД России в понедельник.

"По версии следствия, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством", - сказали журналистам в ведомстве.

По данным следствия, взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство.

Ранее Копайгородскому было предъявлено обвинение в хищении путем присвоения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ущерб по делу составляет 3,7 млн руб.

В рамках расследования уголовного дела в жилых и офисных помещениях в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре было проведено более 50 обысков. Изъяты денежные средства, ценности, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

В настоящее время сотрудниками Следственного департамента также расследуются уголовные дела по статьям 290 и 291.1 УК РФ (получение взятки и посредничество во взяточничестве). Ведется работа по установлению всех соучастников противоправной деятельности.

В конце сентября Копайгородскому было предъявлено обвинение в хищении путем присвоения двух земельных участков. Ущерб по делу составляет 3,7 млн руб. Он был заключен под стражу.

Его супруга, Янина Копайгородская, отправлена под домашний арест. Ей, как и мужу, предъявлено обвинение в хищении путем присвоения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Оба фигуранта не признают вину.

Копайгородский занимал должность мэра Сочи с сентября 2019 по май 2024 года. После отставки он отправился служить в один из добровольческих батальонов в зоне специальной военной операции.

Алексей Копайгородский Сочи МВД РФ
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