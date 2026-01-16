Поиск

В доход государства обращено имущество экс-мэра Сочи Копайгородского на 1,6 млрд рублей

Это недвижимость, машины, наличные и коллекция наручных часов

Экс-глава Сочи Алексей Копайгородский
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Хостинский районный суд Сочи удовлетворил по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства имущество бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его жены и других аффилированных с ним лиц, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в пятницу.

Генпрокуратура просила суд обратить в доход государства имущество Копайгородского на общую сумму не менее 1 673 633 247 рублей. Соответчиками по иску стали жена Копайгородского Янина и еще 10 физических и 5 юридических лиц.

Основанием для подачи иска послужили сведения о несоблюдении бывшим чиновником требований антикоррупционного законодательства в период осуществления им служебных обязанностей.

С 11 сентября 2019 года по 15 мая 2024 года Копайгородский был чиновником муниципальной службы и обязан был соблюдать установленные законодательством для этой категории служащих запреты и ограничения, напомнили в пресс-службе Однако проверка сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Копайгородского за 2019-2023 годы выявила явное несоответствие его расходов полученным доходам.

Было установлено, что он фактически является владельцем элитной коммерческой недвижимости, в том числе жилых, нежилых помещений и земельных участков в Краснодарском крае, Ленинградской области, Петербурге и Москве, значительного количества денежных средств, в том числе в иностранной валюте, дорогостоящих автомобилей, коллекции наручных часов, ювелирных изделий и иных предметов роскоши, сказано в пресс-релизе. Генпрокуратура уточнила, что за годы работы мэром он приобрел 73 объекта недвижимости в Москве, Петербурге, Краснодарском крае и Ленинградской области и 11 автомобилей премиум-класса.

"С целью сокрытия своего реального материального положения имущество приобреталось и регистрировалось на иных лиц, а информация о фактическом владении данным имуществом Копайгородским скрывалась, в ежегодных справках соответствующие сведения не отображались, при декларировании своего имущественного положения Копайгородский не представлял достоверные сведения об источниках своего дохода и дохода его супруги, их размере и легальности", - сообщила пресс-служба судов.

Рассмотрев представленные материалы, суд удовлетворил иск в полном объеме, обратив в доход государства более 50 объектов недвижимости, 15 земельных участков, 10 автомобилей, денежные средства в размере 84 630 374 рублей и 40 тысяч долларов США, а также коллекцию наручных часов, ювелирные изделия и предметы роскоши на общую сумму более 108 млн рублей.

Также с Копайгородского в пользу государства было взыскано более 215 млн рублей, как эквивалент стоимости имущества, отчужденного к моменту подачи искового заявления. Генпрокуратура уточнила, что это были три жилых помещения и автомобиль.

Решение суда подлежит немедленному исполнению, отметило надзорное ведомство.

