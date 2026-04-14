Госдума приняла закон о временном смягчении налоговых условий для малого бизнеса

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтении пакет поправок в Налоговый кодекс (НК), смягчающих последствия налоговой реформы для индивидуальных предпринимателей (ИП) и малого бизнеса на упрощенной (УСН) и патентной системах налогообложения.

Поправки (№1110069-8) накануне представил на заседании комитета Госдумы по бюджету замминистра финансов Алексей Сазанов.

Согласно документу, до 1 июня 2026 г. продлевается срок подачи уведомления о переходе на УСН для ИП, утративших с 1 января 2026 г. право на патентную систему.

По общему правилу уведомление о переходе с патентной системы на УСН подается до 31 декабря года, предшествующего переходу. Однако ИП, которые в декабре 2025 г. применяли патентную систему и чей доход за 2025 г. превысил 20 млн руб., утратили право на патент с 1 января 2026 г. и не успели подать уведомление в установленный срок.

"Это продление до 1 июня 2026 г. срока подачи уведомления о переходе на УСН с начала 2026 г. для тех предпринимателей, которые с 1 января утратили возможность применять патентную систему налогообложения, чтобы у них было такое право. То есть они могут подать соответствующее уведомление до 1 июня", - пояснял ранее Сазанов. При этом переход считается совершенным с 1 января 2026 г., уточнил он.

Кроме того, согласно поправкам, такие ИП, а также те, кто в декабре 2025 г. совмещал патент и УСН, смогут до 1 июня 2026 г. изменить объект налогообложения по УСН и выбрать между "доходы" и "доходы минус расходы". По общему правилу это также нужно делать до 31 декабря.

Принятый закон также разрешает ИП на упрощенной системе налогообложения, доход которых за 2025 г. не превысил 60 млн руб., не учитывать проценты по банковским вкладам в РФ при определении порога доходов для освобождения от НДС.

С 2026 г. порог освобождения от НДС для плательщиков УСН снижен с 60 млн руб. до 20 млн руб. ИП, чей доход за 2025 г. превысил 20 млн руб., с 1 января 2026 г. стали плательщиками НДС. Однако у части из них порог превышен не за счет выручки от основной деятельности, а из-за процентов по банковским вкладам.

"Предлагается при определении порогового значения доходов за 2025 г. в целях освобождения от исполнения обязанности налогоплательщика НДС с 1 апреля 2026 г., поскольку первый квартал уже прошел, не учитывать также проценты, полученные по вкладам, остаткам на счетах банков, находящихся на территории РФ, чтобы расширить перечень участников, которые смогут сохранить право на освобождение от НДС", - пояснял ранее Сазанов.

Согласно принятому закону, поправка распространяется на ИП на УСН с общим доходом за 2025 г. не более 60 млн руб., а также на ИП, утративших с 1 января 2026 г. право на патентную систему налогообложения. Если доход без учета процентов по вкладам укладывается в лимит, предприниматель сохраняет освобождение от НДС до 31 декабря 2026 г. Норма начнет работать с 1 апреля и будет распространяться на весь 2026 г.

Принятый закон также на период с 1 апреля по 30 декабря 2026 г. разрешает предприятиям общественного питания на УСН, которые стали плательщиками НДС с 1 января 2026 г. из-за снижения порога освобождения, воспользоваться льготой по НДС для общепита без соблюдения требования о средней заработной плате.

С 2025 г. организации и ИП на УСН с доходом свыше 60 млн руб. стали плательщиками НДС, с 2026 г. этот порог снижен до 20 млн руб. В результате значительная часть предприятий малого бизнеса, ранее освобожденных от уплаты НДС, стала его плательщиками. При этом, согласно пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ, услуги общепита могут быть освобождены от НДС при одновременном выполнении трех условий: доход за предшествующий год не превышает 3 млрд руб., доля доходов от общепита составляет не менее 70%, а среднемесячная зарплата работников не ниже средней по региону по виду деятельности класса 56 ОКВЭД "деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков". Однако, как отметил ранее в ходе заседания комитета по бюджету Сазанов, проблема в том, что новые плательщики НДС не успевают одномоментно привести зарплаты в соответствие с последним требованием. "В рамках данной поправки организациям и ИП, применяющим УСН и утратившим право на освобождение от исполнения обязанности налогоплательщика НДС, а также тем, кто применял патенты в прошлом году, на период с 1 апреля по 30 декабря 2026 г. предоставляется право освобождения от НДС в отношении услуг общественного питания", - сказал Сазанов.

Он уточнил, что для получения льготы необходимо выполнить два условия: доход за 2025 г. не должен превышать 60 млн рублей, а доля доходов от общепита составлять не менее 70% от общей суммы дохода.

"То есть на 2026 г. мы даем послабление, то есть не требуем соблюдения средней заработной платы по региону соответствующих налогоплательщиков с тем, чтобы они успели адаптироваться", - сказал Сазанов.

Он также отметил, что это временная норма. С 1 января 2027 г. требование о соответствии средней зарплаты уровню средней по региону станет для таких налогоплательщиков обязательным условием сохранения освобождения от НДС.

Принятый закон также упрощает порядок подтверждения права на пониженные тарифы страховых взносов для МСП. Согласно действующей редакции пп. 13.2 и 13.3 ст. 427 НК РФ, одним из условий применения пониженных тарифов страховых взносов является доля доходов от основного вида деятельности не менее 70%. Сейчас это требование нужно выполнять дважды: по итогам года, предшествующего переходу на пониженный тариф, и по итогам текущего отчетного периода. "Раньше у нас было два ключа: и за предыдущий год было необходимо, чтобы доля доходов составляла не менее 70%, и в течение текущего налогового периода. Теперь мы говорим, что достаточно только в течение налогового периода соответствовать критерию 70%, с тем чтобы в этом же периоде применять льготы по страховым взносам. Мы увязываем и льготу, и налоговый период, не затрагивая предыдущий", - пояснял Сазанов. Действие поправки распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 г.