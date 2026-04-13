Минфин предложил временно смягчить условия освобождения от НДС для малого общепита

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ предложил на период с 1 апреля по 30 декабря 2026 г. разрешить предприятиям общественного питания на упрощенной системе налогообложения (УСН), которые стали плательщиками НДС с 1 января 2026 г. из-за снижения порога освобождения, воспользоваться льготой по НДС для общепита без соблюдения требования о средней заработной плате.

Поправку в Налоговый кодекс (НК) представил на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы замминистра финансов Алексей Сазанов.

С 2025 г. организации и ИП на УСН с доходом свыше 60 млн руб. стали плательщиками НДС (федеральный закон №176-ФЗ). С 2026 г. этот порог снижен до 20 млн руб. (федеральный закон №425-ФЗ). В результате значительная часть предприятий малого бизнеса, ранее освобожденных от уплаты НДС, стала его плательщиками. При этом, согласно пп. 38 п. 3 ст. 149 НК, услуги общепита могут быть освобождены от НДС при одновременном выполнении трех условий: доход за предшествующий год не превышает 3 млрд руб., доля доходов от общепита составляет не менее 70%, а среднемесячная зарплата работников не ниже средней по региону по виду деятельности класса 56 ОКВЭД "деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков". Однако, как отметил в ходе заседания Алексей Сазанов, проблема в том, что новые плательщики НДС не успевают одномоментно привести зарплаты в соответствие с последним требованием. "В рамках данной поправки организациям и ИП, применяющим УСН и утратившим право на освобождение от исполнения обязанности налогоплательщика НДС, а также тем, кто применял патенты в прошлом году, на период с 1 апреля по 30 декабря 2026 г. предоставляется право освобождения от НДС в отношении услуг общественного питания", - сказал Сазанов.

Он уточнил, что для получения льготы необходимо выполнить два условия: доход за 2025 г. не должен превышать 60 млн рублей, а доля доходов от общепита составлять не менее 70% от общей суммы дохода.

"То есть на 2026 г. мы даем послабление, то есть не требуем соблюдения средней заработной платы по региону соответствующих налогоплательщиков с тем, чтобы они успели адаптироваться", - сказал Сазанов.

Он также отметил, что это временная норма. С 1 января 2027 г. требование о соответствии средней зарплаты уровню средней по региону станет для таких налогоплательщиков обязательным условием сохранения освобождения от НДС.

