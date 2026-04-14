Дело бывшего челябинского губернатора Юревича рассмотрит Тверской суд Москвы

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Челябинска передал на рассмотрение Тверского суда Москвы уголовное дело бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его бывшего советника Александра Москалюка, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"Постановлением Центрального районного суда Челябинска от 6 апреля 2026 года уголовное дело в отношении Юревича М.В., Москалюка А.Е. передано по подсудности в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Постановление в законную силу не вступило.

Юревич обвиняется по ч.6 ст. 290 (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия) УК, Москалюк - по ч. 4 ст.291.1 УК (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Расследование дела Юревича завершилось в марте. По версии следствия, Юревич с мая 2010 по январь 2014 года в Москве и Челябинске получил от представителей предприятий дорожной отрасли взятку в размере более 3,2 млрд рублей за совершение действий, входящих в его служебные полномочия в качестве главы региона, в сфере ремонта и содержания региональных автодорог. Кроме того, в январе-сентябре 2021 года Юревич в Челябинске через посредника Москалюка получил от Виталия Тесленко, занимавшего в то время пост министра здравоохранения Челябинской области, взятку в 26 млн рублей за общее покровительство и попустительство по службе.

Также, по данным следствия, в период с мая 2012 по март 2017 года Юревич незаконно купил револьвер калибра 10,67 мм, который хранил у себя дома, пока его не изъяли при обыске.

Дело будет рассматриваться без участия подсудимых, поскольку они скрылись за границей и находятся в международном розыске.

Тесленко ранее был приговорен к длительному сроку лишения свободы.

Юревич возглавлял Челябинскую область в 2010-2014 годах.

Тверской суд Виталий Тесленко Михаил Юревич Челябинская область Александр Москалюк
Дело бывшего челябинского губернатора Юревича рассмотрит Тверской суд Москвы

Законопроект об использовании ВС РФ для защиты россиян за рубежом принят в I чтении

 Законопроект об использовании ВС РФ для защиты россиян за рубежом принят в I чтении

КС ограничил возможность ретроактивного снижения ответственности застройщиков перед дольщиками

 КС ограничил возможность ретроактивного снижения ответственности застройщиков перед дольщиками

Против Сергея Алексашенко возбуждено дело о дискредитации армии

Тренажер для подготовки к ЕГЭ заработал на Госуслугах

 Тренажер для подготовки к ЕГЭ заработал на Госуслугах

Госдума приняла закон о временном смягчении налоговых условий для малого бизнеса

В Муроме отстранили от должности директора водоканала

ФАС призвала хлебопеков оперативно информировать о возможных рисках увеличения затрат

Площадь лесных пожаров в РФ в 2026 г. выросла в 1,3 раза, их число снизилось вдвое

 Площадь лесных пожаров в РФ в 2026 г. выросла в 1,3 раза, их число снизилось вдвое
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1648 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9000 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов