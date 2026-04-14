Дело бывшего челябинского губернатора Юревича рассмотрит Тверской суд Москвы

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Челябинска передал на рассмотрение Тверского суда Москвы уголовное дело бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его бывшего советника Александра Москалюка, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"Постановлением Центрального районного суда Челябинска от 6 апреля 2026 года уголовное дело в отношении Юревича М.В., Москалюка А.Е. передано по подсудности в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Постановление в законную силу не вступило.

Юревич обвиняется по ч.6 ст. 290 (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия) УК, Москалюк - по ч. 4 ст.291.1 УК (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Расследование дела Юревича завершилось в марте. По версии следствия, Юревич с мая 2010 по январь 2014 года в Москве и Челябинске получил от представителей предприятий дорожной отрасли взятку в размере более 3,2 млрд рублей за совершение действий, входящих в его служебные полномочия в качестве главы региона, в сфере ремонта и содержания региональных автодорог. Кроме того, в январе-сентябре 2021 года Юревич в Челябинске через посредника Москалюка получил от Виталия Тесленко, занимавшего в то время пост министра здравоохранения Челябинской области, взятку в 26 млн рублей за общее покровительство и попустительство по службе.

Также, по данным следствия, в период с мая 2012 по март 2017 года Юревич незаконно купил револьвер калибра 10,67 мм, который хранил у себя дома, пока его не изъяли при обыске.

Дело будет рассматриваться без участия подсудимых, поскольку они скрылись за границей и находятся в международном розыске.

Тесленко ранее был приговорен к длительному сроку лишения свободы.

Юревич возглавлял Челябинскую область в 2010-2014 годах.