Челябинский облсуд 11 июня рассмотрит жалобу на подсудность дела экс-губернатора Юревича

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд принял к производству апелляционную жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции о передаче уголовного дела экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его бывшего советника Александра Москалюка на рассмотрение в Тверской суд Москвы, следует из картотеки на сайте суда.

Жалобу на решение об определении подсудности подала прокуратура Челябинской области. Заседание назначено на 11 июня.

Центральный районный суд Челябинска 6 апреля 2026 года внес постановление о передаче уголовного дела Юревича и Москалюка по подсудности в Тверской суд Москвы для рассмотрения по существу.

Юревич обвиняется по ч.6 ст.290 (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере) и ч.1 ст.222 УК (незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия), Москалюк - по ч.4 ст.291.1 УК (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Расследование дела было завершено в марте.

Как сообщал СКР, в связи с тем, что обвиняемые скрылись от следствия за границей и находятся в международном розыске, суд рассмотрит дело в их отсутствие.

По версии следствия, Юревич в период с мая 2010 года по январь 2014 года в Москве и Челябинске получил от представителей предприятий дорожной отрасли взятку в более чем 3,2 млрд рублей "за совершение действий, входящих в его служебные полномочия как губернатора Челябинской области, в сфере ремонта и содержания региональных автомобильных дорог". С января по сентябрь 2012 года в Челябинске Юревич через посредника Москалюка получил от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко взятку в сумме 26 млн рублей за общее покровительство и попустительство по службе, считает следствие.

С мая 2012 года по март 2017 года Юревич "незаконно приобрел у неустановленного лица огнестрельное оружие - револьвер калибра 10,67 мм", которое хранил у себя дома до момента его изъятия в ходе обыска.

Арестовано имущество обвиняемых стоимостью в более чем 700 млн рублей.

Тесленко уже отбыл срок в колонии за взяточничество.