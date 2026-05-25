Поиск

Челябинский облсуд 11 июня рассмотрит жалобу на подсудность дела экс-губернатора Юревича

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд принял к производству апелляционную жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции о передаче уголовного дела экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его бывшего советника Александра Москалюка на рассмотрение в Тверской суд Москвы, следует из картотеки на сайте суда.

Жалобу на решение об определении подсудности подала прокуратура Челябинской области. Заседание назначено на 11 июня.

Центральный районный суд Челябинска 6 апреля 2026 года внес постановление о передаче уголовного дела Юревича и Москалюка по подсудности в Тверской суд Москвы для рассмотрения по существу.

Юревич обвиняется по ч.6 ст.290 (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере) и ч.1 ст.222 УК (незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия), Москалюк - по ч.4 ст.291.1 УК (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Расследование дела было завершено в марте.

Как сообщал СКР, в связи с тем, что обвиняемые скрылись от следствия за границей и находятся в международном розыске, суд рассмотрит дело в их отсутствие.

По версии следствия, Юревич в период с мая 2010 года по январь 2014 года в Москве и Челябинске получил от представителей предприятий дорожной отрасли взятку в более чем 3,2 млрд рублей "за совершение действий, входящих в его служебные полномочия как губернатора Челябинской области, в сфере ремонта и содержания региональных автомобильных дорог". С января по сентябрь 2012 года в Челябинске Юревич через посредника Москалюка получил от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко взятку в сумме 26 млн рублей за общее покровительство и попустительство по службе, считает следствие.

С мая 2012 года по март 2017 года Юревич "незаконно приобрел у неустановленного лица огнестрельное оружие - револьвер калибра 10,67 мм", которое хранил у себя дома до момента его изъятия в ходе обыска.

Арестовано имущество обвиняемых стоимостью в более чем 700 млн рублей.

Тесленко уже отбыл срок в колонии за взяточничество.

Тверской суд СКР Виталий Тесленко Михаил Юревич Александр Москалюк Челябинская область Челябинский областной суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума проработает в регламенте нормы о недопущении конфликта интересов депутатов

 Госдума проработает в регламенте нормы о недопущении конфликта интересов депутатов

МИД РФ анонсировал удары по центрам принятия решений и по объектам ВПК в Киеве

В белгородском приграничье последний звонок в школах проведут онлайн

Купальный сезон в Анапе стартует 1 июня

 Купальный сезон в Анапе стартует 1 июня

"Ростех" покажет новый зенитный комплекс "Цитадель" на форуме по безопасности

Новый замминистра обороны РФ Виталий Шулика будет руководить аппаратом Минобороны

 Новый замминистра обороны РФ Виталий Шулика будет руководить аппаратом Минобороны

Следствие изучает данные бортового самописца атакованного в Средиземном море газовоза РФ

Песков считает, что у режиссера Звягинцева нет права высказываться по Украине

Магнитные мины обнаружены на корпусе прибывшего из Бельгии танкера в порту в Ленобласти

Четверо жителей Горловки стали жертвами атаки ВСУ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9578 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2319 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов