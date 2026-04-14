Ладожское озеро и Финский залив освободились ото льда

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Половодье на территории Ленинградской области завершилось, сообщил начальник отдела гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности комитета правопорядка и безопасности региона Евгений Гаврилов журналистам во вторник.

"Снежный покров на территории субъекта практически отсутствует. Большая часть рек освободилась от ледового покрова естественным путем. Даже все наши большие водные объекты, такие как Финский залив, Ладожское озеро, тоже ото льда освободились, остаток льда на них - менее 5%", - сказал Гаврилов.

По его словам, во время половодья в Ленобласти не зафиксировано подтопления жилых массивов.

"Можно сказать, что в настоящее время у нас половодье на территории субъекта окончено, и уже каких-либо негативных проявлений в дальнейшем мы не ожидаем", - отметил он.

Как сообщил замначальника главного управления МЧС РФ по Ленинградской области Евгений Мусиенко, всего с начала года зафиксировано четыре подтопления приусадебных участков и хозпостроек в Сланцевском, Волосовском, Тосненском и Всеволожском районах. Впервые за много лет не подтопило Тихвин.

В свою очередь главный государственный инспектор по маломерным судам региона Алексей Зыбцев отметил, что с начала года на водоемах области зарегистрировано 28 происшествий (в 2025-м году - 23), погибли 20 человек (в 2025-м году - 18).

Навигацию для маломерных судов планируется открыть в Ленобласти с 18 апреля, в настоящее время правительство готовит соответствующее распоряжение.

Как сообщалось, в феврале в результате продолжительных морозов полностью замерзло Ладожское озеро, а также впервые за последние годы - Финский залив. При этом, по данным на 30 марта, очистились ото льда реки на западе и юго-востоке области, а покрытость Ладожского озера льдом составляла 35%.