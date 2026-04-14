Минфин 15 апреля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26253 и 26244

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минфин сообщил, что 15 апреля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26253 и ОФЗ-ПД серии 26244 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Облигации серии 26253 с погашением 6 октября 2038 года имеют 25 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 22 апреля 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 13% годовых (1-й купон - 64,82 рубля на облигацию и 2-26-й купоны - 64,82 рубля на облигацию).

Облигации серии 26244 с погашением 15 марта 2034 года имеют 20 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 154 дня, дата выплаты 6-го купонного дохода - 23 сентября 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 11,25% годовых (1-й купон - 47,47 рубля на облигацию и 2-21-й купоны - 56,1 рубля на облигацию).