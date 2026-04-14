Россия предложила учредить пост спецпосланника генсека ООН по защите малого бизнеса

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Россия предлагает создать должность спецпосланника ООН по вопросам развития и защиты малых и средних предприятий, сообщил спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов на встрече с директором департамента инвестиций и предпринимательства ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) Нан Ли Коллинз.

"Не хватает конкретного механизма, который бы координировал взаимодействие между странами-донорами технологий, странами-получателями, соответствующими учреждениями ООН и бизнес-сообществом. Мы связываем его с идеей создания должности специального посланника Генерального секретаря ООН по вопросам развития и защиты малых и средних предприятий", - сказал Титов.

По словам Титова, на фоне дефицита финансирования развития в размере $4 трлн все большее число крупных экономик призывают к изменению акцента помощи развивающимся странам. При этом упор предлагается делать на мобилизацию их внутренних ресурсов посредством передачи компетенций, технологий и физической инфраструктуры.

"Россия, по его словам, обладает конкретным инструментом для такой помощи - цифровым суперсервисом для МСП, который представляет собой интегрированную платформу для мгновенной регистрации, платежей, налогообложения и кредитной поддержки. В России это привело к увеличению числа малых и средних предприятий на 1 млн, самозанятых - на 15 млн, а налоговые поступления от сектора удвоились до $119 млрд", - сказал Титов.

Титов предложил Коллинз включить такое предложение в готовящийся доклад ЮНКТАД "Предпринимательство для устойчивого развития" для последующего принятия одноименной декларации на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Аналогичное предложение спецпредставитель президента обсудил с генеральным секретарем Международного союза электросвязи Дорин Богдан-Мартин и генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности Дареном Тангом.

Борис Титов МСП ООН ЮНКТАД Нан Ли Коллинз
