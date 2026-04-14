РКН не получал требований о блокировке доступа к играм компании Electronic Arts

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) не получал требований о блокировке в РФ доступа к играм FIFA и Battlefield американской компании Electronic Arts, которая ранее была оштрафована за нарушение правил хранения персональных данных.

"Решений уполномоченных органов либо судов в отношении ограничения доступа к указанным играм в Роскомнадзор не поступало", - сказали в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне мировой судья Таганского района оштрафовал три американские IT компании - Атлассиан Пти Лтд (Atlassian Pty Ltd), Электроник Артс Инк (Electronic Arts Inc) и Асана Инк (Asana Inc) - на 2 млн руб. каждую за отказ локализовать данные российских пользователей в РФ (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ).

Atlassian и Asana - крупные разработчики программного обеспечения. Electronic Arts - компания-разработчик видеоигр, издатель игр FIFA, Battlefield, The Sims и других.