В Дагестане задумались о возможности переноса подверженных катаклизмам улиц

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Власти Дагестана допускают возможность переноса улиц в населенных пунктах, которые наиболее подвержены действиям различных катаклизмов, но решения еще не приняты, сообщил глава республики Сергей Меликов журналистам.

"Этот вопрос прорабатывается. Мы говорили сегодня об этих двух улицах, которые больше всего оказались в зоне подтопления в Мамедкале. Опрашивая людей, мы понимаем, что это не первое подтопление этих улиц. Конечно, если мы рачительно относимся к средствам, в том числе из федерального бюджета, которые нам выделяют, мы должны понимать: мы отстроим сейчас там все, но мы не знаем, что там через два-три года произойдет. Там есть местность в более благоприятном районе, не в низине, и почему бы туда не переместить две эти улицы", - сказал Меликов.

При этом он подчеркнул, что власти не принимали еще никаких решений и, даже если этот сценарий начнет реализовываться, предстоит большая работа, которую нужно тщательно продумать.

"Мы думаем еще, решений еще не принято, они прорабатываются. Нужно определиться с земельным участком, что для Дагестана тоже непросто, нужно его перевести в земли населенных пунктов (...) нужно к участку подвести газ, воду, свет и так далее. Нужно правильно спроектировать там расположение жилых домов. То есть, сделать так, чтобы никакая стихия там точно не создала чрезвычайную ситуацию, но для этого нужно время", - отметил глава республики.

Он добавил, что нельзя исключать возможного повторения катаклизмов, поэтому к ним стоит готовиться.

"Никто не дает гарантии, что в том же Хасавюртовском районе мы не получим опять паводков. Вода нашла себе путь и может на следующий год опять по нему будет течь. Мы должны это предусмотреть, но это большие программы", - подытожил Меликов.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах.

Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. По последним данным, подтопленными в республике оказались 9 тыс. 825 жилых домов. Поврежденными признаны 7 тыс. 126 жилых домов.

Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище было эвакуировано свыше 4 тыс. человек из четырех микрорайонов Дербентского района.