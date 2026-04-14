Проект закона о покупке "красивых" автомобильных номеров возвращен на доработку

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Законопроект, предлагающий покупать официально "красивые" автомобильные номера, возвращен авторам на доработку, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

"Сегодня на комитете мы рассмотрели законопроект о возможности резервировать так называемые красивые автомобильные номера. В результате обсуждения мы приняли решение вернуть законопроект авторам, согласно 112 статье регламента Госдумы, для последующей доработки", - сказал Федяев журналистам во вторник.

Вместе с тем в комитете "прекрасно понимают, что тема очень актуальная, и выражают готовность принять участие в доработке вместе с авторами, если, конечно, они согласны", добавил он.

По мнению Федяева, "тема, безусловно, заслуживает внимания, так как в стране более 60 млн автомобилей, и какая-то часть водителей пользуется "красивыми" номерами: это или "лесенка", когда цифры идут по порядку, или повторяющиеся цифры". "Сегодня эта сфера никак не отрегулирована, поэтому такие номера получают разными способами, например, с покупкой старой машины", - отметил депутат.

При этом к законопроекту слишком много вопросов, добавил он. В частности, какие номера будут считаться "красивыми", сколько они будут стоить, куда пойдут деньги, будет это госпошлина или какой-то другой платеж, и, главное, кто это все будет определять и администрировать, что будет происходить с номером при продаже или утилизации автомобиля.

"Схожие проблемы в законопроекте выделяет и правительство. К сожалению, данный законопроект не дает ответы на эти вопросы и в таком виде не может быть принят", - сказал также Федяев.

Он считает, что "при существующих реалиях и отсутствии четких критериев "красоты" номера нельзя допустить, чтобы номера, которые выдаются гражданам за госпошлину, вдруг окажутся платными".

Соответствующий проект закона был подготовлен и внесен в Госдуму депутатами от фракции "Новые люди".