Проект закона о покупке "красивых" автомобильных номеров возвращен на доработку

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Законопроект, предлагающий покупать официально "красивые" автомобильные номера, возвращен авторам на доработку, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

"Сегодня на комитете мы рассмотрели законопроект о возможности резервировать так называемые красивые автомобильные номера. В результате обсуждения мы приняли решение вернуть законопроект авторам, согласно 112 статье регламента Госдумы, для последующей доработки", - сказал Федяев журналистам во вторник.

Вместе с тем в комитете "прекрасно понимают, что тема очень актуальная, и выражают готовность принять участие в доработке вместе с авторами, если, конечно, они согласны", добавил он.

По мнению Федяева, "тема, безусловно, заслуживает внимания, так как в стране более 60 млн автомобилей, и какая-то часть водителей пользуется "красивыми" номерами: это или "лесенка", когда цифры идут по порядку, или повторяющиеся цифры". "Сегодня эта сфера никак не отрегулирована, поэтому такие номера получают разными способами, например, с покупкой старой машины", - отметил депутат.

При этом к законопроекту слишком много вопросов, добавил он. В частности, какие номера будут считаться "красивыми", сколько они будут стоить, куда пойдут деньги, будет это госпошлина или какой-то другой платеж, и, главное, кто это все будет определять и администрировать, что будет происходить с номером при продаже или утилизации автомобиля.

"Схожие проблемы в законопроекте выделяет и правительство. К сожалению, данный законопроект не дает ответы на эти вопросы и в таком виде не может быть принят", - сказал также Федяев.

Он считает, что "при существующих реалиях и отсутствии четких критериев "красоты" номера нельзя допустить, чтобы номера, которые выдаются гражданам за госпошлину, вдруг окажутся платными".

Соответствующий проект закона был подготовлен и внесен в Госдуму депутатами от фракции "Новые люди".

Главред телеграм-канала "Сапа" и полицейский задержаны по делу о взятке

Программа поставок новых гражданских самолетов в РФ до 2035 г. требует более 3 трлн руб.

Около 6 тыс. иностранцев выдворят из РФ, еще 7,7 тыс. закрыт въезд после рейда в марте

Актер Артур Смольянинов заочно получил 8 лет колонии за фейки об армии

Минпросвещения поддерживает обязательные дежурства и уборку в школах

Суд признал банкротом российское юрлицо Microsoft

Дело бывшего челябинского губернатора Юревича рассмотрит Тверской суд Москвы

Законопроект об использовании ВС РФ для защиты россиян за рубежом принят в I чтении

КС ограничил возможность ретроактивного снижения ответственности застройщиков перед дольщиками

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1651 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9000 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов