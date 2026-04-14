Переговоры между Ливаном и Израилем в США завершились

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Встреча между представителями Ливана и Израиля по урегулированию конфликта продлилась более двух часов, сообщает во вторник Axios.

"Встреча между послами Израиля и Ливана, которую проводил глава госдепа (Марко) Рубио, завершилась. Она продлилась более двух часов", - написал в социальной сети X журналист портала Барак Равид.

Других подробностей о встрече не приводится.

Переговоры между Ливаном и Израилем проходили в Вашингтоне. Ранее президент Ливана Жозеф Аун заявил, что переговоры являются "обязанностью Ливана, без каких-либо других сторон".

В ливанском движении "Хезболла" ранее на этой неделе назвали переговоры Ливана с Израилем "бесполезными" и выступили против их проведения.