Ливан на переговорах с Израилем призвал к прекращению огня

Стороны согласились начать прямые переговоры при посредничестве США

Переговоры между Израилем и Ливаном в Вашингтоне, 14 апреля 2026 года Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Ливан высоко оценивает первые за последние десятилетия переговоры с Израилем и призывает к прекращению огня.

"Я подчеркнула целостность нашей территории и полный суверенитет государства над всей ливанской землей", - говорится в комментариях посла Ливана в США Нады Хамаде Моавад, опубликованных посольством в Вашингтоне.

Она отметила, что "призвала к прекращению огня и возвращению перемещенных лиц в свои дома".

"Я также настоятельно призвала к принятию практических мер по смягчению острого гуманитарного кризиса, от которого страна продолжает страдать в результате продолжающегося конфликта", - добавила дипломат.

Между тем посол Израиля Йехиэль Лейтер охарактеризовал переговоры как прошедшие настолько успешно, насколько это было возможно, и сказал, что ожидает продолжения в ближайшие недели.

"Сегодня мы обнаружили, что мы находимся по одну сторону баррикад. Это самое позитивное, что мы могли сделать", - сказал Лейтер.

Тем временем госдепартамент назвал встречу "продуктивной".

"Участники провели продуктивное обсуждение шагов, направленных на начало прямых переговоров между Израилем и Ливаном", - говорится в заявлении, опубликованном госдепом.

Согласно ему, США "выразили надежду, что переговоры смогут выйти за рамки соглашения 2024 года и привести к заключению всеобъемлющего мирного соглашения".

Отмечается, что Штаты выразили свою поддержку праву Израиля на самооборону от продолжающихся нападений "Хезболлы".

Кроме того, Вашингтон подтвердил, что "любое соглашение о прекращении боевых действий должно быть достигнуто между правительствами двух стран при посредничестве Соединенных Штатов, а не каким-либо отдельным путем".

Между тем Израиль заявил о "поддержке разоружения всех негосударственных террористических групп и ликвидации всей террористической инфраструктуры в Ливане", а также приверженности сотрудничеству с правительством Ливана для обеспечения безопасности народов обеих стран.

Тем временем Ливан подтвердил "настоятельную необходимость полного осуществления объявления о прекращении боевых действий от ноября 2024 года, подчеркнув принципы территориальной целостности и полного государственного суверенитета, одновременно призвав к прекращению огня и конкретным мерам по преодолению и смягчению острого гуманитарного кризиса".

В заявлении говорится, что "все стороны согласились начать прямые переговоры во взаимосогласованное время и в согласованном месте".

Переговоры между Ливаном и Израилем состоялись в Вашингтоне.

В ливанском движении "Хезболла" ранее на этой неделе назвали переговоры Ливана с Израилем "бесполезными" и выступили против их проведения.