Военный суд приговорил томского подростка к 6,5 годам колонии за госизмену

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - 2-й Восточный окружной военный суд признал несовершеннолетнего жителя Томской области виновным в государственной измене и покушении на теракт, говорится в сообщении суда.

"Суд, с учетом особенностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, назначил П. (несовершеннолетнему подсудимому - ИФ) по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в начале января 2025 года подсудимый, желая войти в "Боевую организацию анархо-коммунистов" (БОАК), основной идеологией которой является смена действующего в РФ конституционного строя деструктивными и радикальными методами, вступил в созданное членами организации интернет-сообщество, в котором начал общение с представителями данной организации, а также установил контакт с представителем СБУ, который организовывал на территории России деятельность, направленную против безопасности РФ.

"В апреле того же года П. на предложение представителя СБУ за денежное вознаграждение совершить диверсионно-террористический акт на железнодорожных путях, постоянно используемых для транспортировки химически- и взрывопожароопасных грузов, ответил согласием, после чего был проинструктирован о мерах безопасности и конспирации, а также о действиях, которые он должен совершить", - говорится в сообщении.

В дальнейшем подсудимый подыскал проходящий по территории Томской области участок железной дороги, сфотографировал и согласовал это место с представителем СБУ и представителями БОАК как место совершения диверсионно-террористического акта.

Также он подготовил письменное обращение, содержащее в числе прочего требования к органам государственной власти по изменению конституционного строя, и территориальной целостности РФ и смене руководства страны, которые намеревался опубликовать в интернете.

25 апреля 2025 года подсудимый прибыл на утвержденный участок железной дороги и, используя заранее приобретенный им инструмент, снял соединяющие между собой рельсы накладки, тем самым создав условия для схода с рельс железнодорожного транспорта.

Преступный умысел не был доведен до конца, поскольку повреждение целостности железнодорожного полотна было своевременно обнаружено и ликвидировано соответствующей службой.

Томская область
Лавров назвал обогащение урана в мирных целях неотъемлемым правом Ирана

Лавров заявил, что РФ готова восполнить недостаток энергоресурсов странам-партнерам

Совбез РФ назвал острым и до конца не разрешенным вопрос по Ормузскому проливу

Что произошло за день: вторник, 14 апреля

Два человека, предварительно, пострадали при пожаре на пороховом заводе в Казани

Пожар произошел на пороховом заводе в Казани

Главред телеграм-канала "Сапа" и полицейский задержаны по делу о взятке

Проект закона о покупке "красивых" автомобильных номеров возвращен на доработку

Программа поставок новых гражданских самолетов в РФ до 2035 г. требует более 3 трлн руб.

Около 6 тыс. иностранцев выдворят из РФ, еще 7,7 тыс. закрыт въезд после рейда в марте

Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1667 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9000 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов