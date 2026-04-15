Военный суд приговорил томского подростка к 6,5 годам колонии за госизмену

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - 2-й Восточный окружной военный суд признал несовершеннолетнего жителя Томской области виновным в государственной измене и покушении на теракт, говорится в сообщении суда.

"Суд, с учетом особенностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, назначил П. (несовершеннолетнему подсудимому - ИФ) по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в начале января 2025 года подсудимый, желая войти в "Боевую организацию анархо-коммунистов" (БОАК), основной идеологией которой является смена действующего в РФ конституционного строя деструктивными и радикальными методами, вступил в созданное членами организации интернет-сообщество, в котором начал общение с представителями данной организации, а также установил контакт с представителем СБУ, который организовывал на территории России деятельность, направленную против безопасности РФ.

"В апреле того же года П. на предложение представителя СБУ за денежное вознаграждение совершить диверсионно-террористический акт на железнодорожных путях, постоянно используемых для транспортировки химически- и взрывопожароопасных грузов, ответил согласием, после чего был проинструктирован о мерах безопасности и конспирации, а также о действиях, которые он должен совершить", - говорится в сообщении.

В дальнейшем подсудимый подыскал проходящий по территории Томской области участок железной дороги, сфотографировал и согласовал это место с представителем СБУ и представителями БОАК как место совершения диверсионно-террористического акта.

Также он подготовил письменное обращение, содержащее в числе прочего требования к органам государственной власти по изменению конституционного строя, и территориальной целостности РФ и смене руководства страны, которые намеревался опубликовать в интернете.

25 апреля 2025 года подсудимый прибыл на утвержденный участок железной дороги и, используя заранее приобретенный им инструмент, снял соединяющие между собой рельсы накладки, тем самым создав условия для схода с рельс железнодорожного транспорта.

Преступный умысел не был доведен до конца, поскольку повреждение целостности железнодорожного полотна было своевременно обнаружено и ликвидировано соответствующей службой.