Россия в I квартале увеличила экспорт продукции АПК в Узбекистан в 1,8 раза

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - РФ в январе-марте этого года экспортировала в Узбекистан около 320 тыс. тонн продукции АПК, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее. Экспортная выручка выросла в 1,6 раза, до более $315 млн, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Больше всего - свыше 135 тыс. тонн - было экспортировано сахара. Отгрузки соевых шрота и жмыха составили около 70 тыс. тонн, сладкой газированной воды - более 9 тыс. тонн, подсолнечного масла - около 8,5 тыс. тонн, шоколадных кондитерских изделий - более 7,5 тыс. тонн.

Всего в 2025 году экспорт российский продукции АПК в Узбекистан составил 1,15 млн тонн на сумму около $1,2 млрд.

Агроэкспорт РФ Узбекистан
 Возбуждено уголовное дело из-за недополучения бюджетом РФ более 1 трлн руб. налогов

 Лавров назвал обогащение урана в мирных целях неотъемлемым правом Ирана

 Лавров заявил, что РФ готова восполнить недостаток энергоресурсов странам-партнерам

