Поиск

Минэкономразвития ожидает роста турпотока в РФ летом на 4% - до 48 млн человек

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ ожидает роста турпотока летом 2026 года на 4% - до 48 млн человек, сообщил глава ведомства Максим Решетников в среду в Железноводске.

Об этом Решетников сказал в ходе заседания правительственной комиссии по развитию туризма в России.

Он добавил, что, по оценкам бизнеса, число бронирований на летний сезон ниже, чем в 2025 году, при этом рост спроса ожидают в конце весны.

"Это связано с изменением потребительской модели туристов. Теперь билеты, туры, гостиницы начинаем бронировать за полтора-два месяца до начала поездки. Ожидаем, что за апрель-май, ближе к датам отпусков и каникул, спрос будет расти более активно", - отметил Решетников.

По словам министра, традиционно популярным направлением остается Юг - Крым и Краснодарский край. При этом, отметил Решетников, рост спроса зафиксировали в Забайкальском крае, Новосибирской и Кировской областях.

Максим Решетников Минэкономразвития РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

