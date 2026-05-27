Поиск

В РСТ заявили об охлаждении спроса на летний отдых в России

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Спрос на путешествия по России в летнем сезоне в этом году ниже, чем год назад, на 4,8%, это естественная коррекция рынка после нескольких лет бурного роста, сообщил в среду президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Самая главная тенденция, которую мы замечаем, - это постепенное охлаждение спроса на внутреннем рынке, которое началось еще в прошлом году. В 2024 году мы фиксировали двукратный показатель роста, рынок внутреннего туризма рос более чем на 15%. Прошлый год мы заканчивали уже с показателями роста в пределах 5%. Но вот сейчас в наступающий летний сезон мы продолжаем нисходящий тренд, и те данные, которые мы имеем на сегодняшний момент, говорят о том, что спрос на туры на снижается на 4,8%. При этом, чтобы эти цифры воспринимать в сравнении, скажу, что в прошлом году внутренний туризм показывал рост на летний период относительно 2024 года на 9,8%", - заявил он на пресс-конференции.

По словам Уманского, эти данные заставляют турбизнес продолжить работу по стимулированию восстановления спроса на путешествия по России.

"С другой стороны, стоит к этим данным относиться спокойно, так как это естественная коррекция рынка после нескольких лет бурного роста. И она должна происходить, так как мы достигли предела насыщения рынка, поскольку та инфраструктура, которая обеспечивает прием турпотока, не способна расти такими темпами, и динамика роста нового номерного фонда - это инертный процесс. Второй момент - конкуренция с зарубежными направлениями. Фактор, который оказывает влияние на внутренний туризм - крепкий рубль, который делает зарубежные направления более привлекательными, чем российские", - добавил эксперт.

Минэкономразвития РФ ожидает роста турпотока летом 2026 года на 4% - до 48 млн человек.

Как сообщал зампред правительства России Дмитрий Чернышенко, число турпоездок по России в первом квартале 2026 года выросло на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, самый большой прирост турпотока - у Карачаево-Черкесии.

Илья Уманский РСТ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шойгу не исключил появления ядерного оружия в Австралии из-за ее участия в AUKUS

 Шойгу не исключил появления ядерного оружия в Австралии из-за ее участия в AUKUS

Проект закона об ответственности за незаконный майнинг принят Думой в I чтении

Летные испытания ракеты с многоразовой первой ступенью "Амур" начнутся в 2031 г.

 Летные испытания ракеты с многоразовой первой ступенью "Амур" начнутся в 2031 г.

Власти сообщили о повреждении 30 домов в результате ночной атаки на Севастополь

РФ приостановит соглашение с Ереваном по газу в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС

Оверчук назвал логичным пересмотр соглашений с Арменией по газу в случае ее выхода из ЕАЭС

 Оверчук назвал логичным пересмотр соглашений с Арменией по газу в случае ее выхода из ЕАЭС

Роспотребнадзор заявил об отсутствии риска распространения Эболы в РФ

США не запрашивали агреман на нового посла в Москве

 США не запрашивали агреман на нового посла в Москве

В ДНР в результате атак БПЛА пострадали девять сотрудников МЧС

Верховный суд РФ оценит практику признания доказательств, сформированных ИИ

 Верховный суд РФ оценит практику признания доказательств, сформированных ИИ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9611 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2349 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов