В РСТ заявили об охлаждении спроса на летний отдых в России

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Спрос на путешествия по России в летнем сезоне в этом году ниже, чем год назад, на 4,8%, это естественная коррекция рынка после нескольких лет бурного роста, сообщил в среду президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Самая главная тенденция, которую мы замечаем, - это постепенное охлаждение спроса на внутреннем рынке, которое началось еще в прошлом году. В 2024 году мы фиксировали двукратный показатель роста, рынок внутреннего туризма рос более чем на 15%. Прошлый год мы заканчивали уже с показателями роста в пределах 5%. Но вот сейчас в наступающий летний сезон мы продолжаем нисходящий тренд, и те данные, которые мы имеем на сегодняшний момент, говорят о том, что спрос на туры на снижается на 4,8%. При этом, чтобы эти цифры воспринимать в сравнении, скажу, что в прошлом году внутренний туризм показывал рост на летний период относительно 2024 года на 9,8%", - заявил он на пресс-конференции.

По словам Уманского, эти данные заставляют турбизнес продолжить работу по стимулированию восстановления спроса на путешествия по России.

"С другой стороны, стоит к этим данным относиться спокойно, так как это естественная коррекция рынка после нескольких лет бурного роста. И она должна происходить, так как мы достигли предела насыщения рынка, поскольку та инфраструктура, которая обеспечивает прием турпотока, не способна расти такими темпами, и динамика роста нового номерного фонда - это инертный процесс. Второй момент - конкуренция с зарубежными направлениями. Фактор, который оказывает влияние на внутренний туризм - крепкий рубль, который делает зарубежные направления более привлекательными, чем российские", - добавил эксперт.

Минэкономразвития РФ ожидает роста турпотока летом 2026 года на 4% - до 48 млн человек.

Как сообщал зампред правительства России Дмитрий Чернышенко, число турпоездок по России в первом квартале 2026 года выросло на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, самый большой прирост турпотока - у Карачаево-Черкесии.