Доля несоответствующего требованиям безопасности бензина на АЗС составляет менее 4%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Количество топлива, не соответствующего обязательным требованиям безопасности, на АЗС РФ за последние годы существенно снизилось и составляет менее 4% от общего объема реализации.

"За те несколько лет, которые мы проводим надзор в области автомобильного топлива, проверено более 10 тыс. точек реализации топлива - это более четверти всех АЗС в РФ. За этот период доля несоответствующего обязательным требованиям безопасности топлива снизилась с более чем 20% до менее 4% и сейчас держится на этом уровне", - сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

По его словам, этого уровня удалось достичь не только благодаря контрольной и надзорной деятельности. "Большую роль играет профилактическая работа, предупреждающая работа, в том числе, с инструментами стандартизации метрологии. Например, нашим подведомственным институтом был разработан экспресс-метод определения массовой доли серы в топливе. Этим экспресс-методом может пользоваться любой потребитель - люди могут увидеть, насколько топливо, которым они заправляются, соответствует стандартам", - пояснил он.

Кроме того, был принят и внедрен ГОСТ для топливо-раздаточной колонки, для того, чтобы осуществлять борьбу с недоливом, обеспечить метрологическую точность, добавил глава агентства. "Мы видим, что резко снизилось количество несоответствия в этой сфере", - уточнил Шалаев.

"Ну и конечно разъяснительная работа. Нами совместно с ведущими нефтегазовыми компаниями постоянно обновляются памятки: как читать паспорт качества топлива, как правильно отличать зимнее топливо от летнего и т.п. В перспективе мы хотим внедрить и сейчас работаем с коллегами по публичным оценкам качества топлива. Это новый проект, который мы планируем реализовать в этом году", - резюмировал он.