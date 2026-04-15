Несколько беспилотников атаковали башкирский Стерлитамак

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в среду о нескольких сбитых беспилотниках на территории региона.

"Башкортостан подвергся террористической атаке БПЛА. Несколько беспилотников сбиты над промышленной зоной Стерлитамака. Обломки упали на территорию одного из предприятий", - написал он в своем канале в Мах.

Хабиров отметил, что все службы работают на месте, тушат возникшее возгорание.

"Подробности выясняем", - добавил он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Радий Хабиров Стерлитамак Башкирия
Матвиенко призвала бороться в судах с задержаниями российских нефтетанкеров

 Матвиенко призвала бороться в судах с задержаниями российских нефтетанкеров

Генпрокурор признал, что внесудебный доступ к мобильным устройствам помогал бы в расследованиях

 Генпрокурор признал, что внесудебный доступ к мобильным устройствам помогал бы в расследованиях

Доля несоответствующего требованиям безопасности бензина на АЗС составляет менее 4%

 Доля несоответствующего требованиям безопасности бензина на АЗС составляет менее 4%

Генпрокурор счел недостаточными меры, принятые в связи с атаками БПЛА на энергообъекты РФ

 Генпрокурор счел недостаточными меры, принятые в связи с атаками БПЛА на энергообъекты РФ

Тело мужчины извлекли из-под завалов на пороховом заводе в Казани

Возбуждено уголовное дело из-за недополучения бюджетом РФ более 1 трлн руб. налогов

 Возбуждено уголовное дело из-за недополучения бюджетом РФ более 1 трлн руб. налогов

Энергодар обесточен в результате атаки ВСУ

Лавров заявил, что Россия заинтересована в инвестициях после урегулирования на Украине

Лавров назвал обогащение урана в мирных целях неотъемлемым правом Ирана

 Лавров назвал обогащение урана в мирных целях неотъемлемым правом Ирана

Лавров заявил, что РФ готова восполнить недостаток энергоресурсов странам-партнерам

 Лавров заявил, что РФ готова восполнить недостаток энергоресурсов странам-партнерам
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1670 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9005 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов