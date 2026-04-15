Несколько беспилотников атаковали башкирский Стерлитамак

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в среду о нескольких сбитых беспилотниках на территории региона.

"Башкортостан подвергся террористической атаке БПЛА. Несколько беспилотников сбиты над промышленной зоной Стерлитамака. Обломки упали на территорию одного из предприятий", - написал он в своем канале в Мах.

Хабиров отметил, что все службы работают на месте, тушат возникшее возгорание.

"Подробности выясняем", - добавил он.