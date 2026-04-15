Один человек погиб в результате атаки БПЛА на башкирский Стерлитамак

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Жертвой атаки БПЛА на Стерлитамак стал один человек, сообщил в среду глава Башкирии Радий Хабиров.

"К сожалению, в результате атаки БПЛА на промзону Стерлитамака погиб водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий. Приношу соболезнования его родным и близким", - написал он в своем канале в Мах.

Глава Башкирии подчеркнул, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что несколько беспилотников сбиты над промышленной зоной Стерлитамака. Обломки упали на территорию одного из предприятий, в результате чего возник пожар.