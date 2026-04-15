Генпрокуратура не обращается к иностранным государствам из-за захватов кораблей РФ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Александр Гуцан заявил, что захваты российских кораблей нарушают международное право, но ведомство к иностранным государствам по поводу этих захватов не обращается.

"Такие действия разрушают существующие международные нормы и право, в широком смысле оно размывается" , - сказал Гуцан, отвечая на вопросы сенаторов в Совете Федерации.

Он отметил при этом, что Генпрокуратура не обращалась в страны, которые задерживают российские корабли.

"Потому что это бессмысленно, они просто не отвечают", - сказал генпрокурор.