Генпрокурор признал, что внесудебный доступ к мобильным устройствам помогал бы в расследованиях

Но при этом он подчеркнул, что нарушать конституционные права граждан нельзя

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Александр Гуцан заявил, что идея о предоставлении правоохранительным органам внесудебного доступа к сведениям о мобильных устройствах граждан значительно упростило бы решение задач оперативно-разыскной деятельности.

Это касается в первую очередь работы по поиску скрывшихся преступников и без вести пропавших.

В среду Гуцан выступает с ежегодным докладом сенаторам в Совете Федерации. Вопрос относительно предоставления правоохранительным органам доступа к центральной базе идентификаторов пользовательского оборудования подняли сенаторы.

"В условиях, когда преступники действуют максимально скрытно, анонимно, возможность быстрой идентификации устройства может стать решающим фактором для обнаружения их местонахождения и раскрытия преступления", - сказал генпрокурор.

Вместе с тем, подчеркнул Гуцан, "достижение целей оперативно-разыскной деятельности не должно создавать предпосылок для нарушения конституционных прав граждан".

Поэтому, добавил он, такие инициативы требуют "тщательной проверки и проработки".

Центральная база идентификаторов пользовательского оборудования - это государственная информационная система, предназначенная для учета и привязки IMEI-номеров мобильных устройств (смартфонов, планшетов, IoT-устройств) к SIM-картам и их владельца