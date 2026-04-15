Гуцан предложил ввести уголовную ответственность за управление сайтами в даркнете

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан Фото: РИА Новости/Прокуратура РФ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан, выступая в Совете Федерации, предложил ввести уголовную ответственность за управление сайтами в даркнете.

"Правительством согласован проект поправок по обороту цифровых валют. В нем учтены наши инициативы по установлению уголовной ответственности за управление сайтами в даркнете, применение при совершении преступлений специальных технических средств", - сказал он.

По его словам, "за 2025 год общее число несовершеннолетних, причастных к терроризму и экстремизму, возросло вдвое". "Соответственно, в большинстве случаев их вербовка проводилась дистанционно с использованием интернета", - сказал он.

"В связи с ростом экстремистских проявлений, совершенных в большинстве случаев с использованием интернета, в прошлом году по нашим требованиям Роскомнадзором закрыт доступ к 62 тысячам интернет-страниц", - сказал глава надзорного ведомства.

Кроме того, по его словам, в прошлом году признаны нежелательными 112 иностранных и международных организаций. "На сегодняшний день в соответствующий реестр внесено 346 юридических лиц с таким статусом", - уточнил Гуцан.

Он заявил, что причиной признания организаций нежелательными стали "неприкрытая антироссийская позиция и попытки расшатать политическую ситуацию в стране".