МВД разъяснило, что паспортные данные не будут закреплять пожизненно в целях безопасности

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В МВД России объяснили невозможность закрепления за гражданами на весь период жизни единых серии и номера паспорта в связи с возможной компрометацией данных при утере документа.

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, в ведомство поступило предложение о совершенствовании механизмов выдачи паспортов с возможностью сохранения серии и номера документа при его замене, чтобы эти данные были "одними и теми же на протяжении всей его жизни", как ИНН.

"МВД России разъясняет: серия и номер паспорта относятся не к личности гражданина, как вышеупомянутый ИНН, а всего лишь к бланку документа. В случае утери или кражи паспорт может быть признан недействительным и в этом случае подлежит замене именно уникальный бланк документа. Его новая серия и номер защитят от использования утраченного или объявленного недействительным паспорта в криминальных целях", - сказала Волк журналистам в среду.

По словам представителя МВД, бланк паспорта является "защищенной полиграфической продукцией уровня "А", изготовление которой должно отвечать ряду обязательных требований". "Одно из них - на каждый экземпляр такой продукции должна быть нанесена идентификационная нумерация, которая позволяет вести учет", - отметила Волк.

Она подчеркнула, что гражданин может обратиться за заменой документа при достижении определенного возраста, при замужестве или столкнуться с компрометацией персональных данных, например, в результате утечки сведений в открытый доступ по независящим от него обстоятельствам.

"Спрогнозировать местонахождение и дату обращения гражданина для замены основного документа невозможно. Ровно как и невозможно заготовить запас бланков с одинаковой серией и номером на все случаи жизни", - пояснила представитель полиции.

Кроме того, Волк прокомментировала предложение об упразднении реквизитов паспорта - "Код подразделения" и "Паспорт выдан". "С этим предложением также очень трудно согласиться, так как наличие указанных данных обеспечивает контроль за выдачей документов и упрощает проверку на предмет подлинности", - сказала она.

В заключение представитель полиции напомнила, что "уникальная серия, номер паспорта и другие вносимые в него сведения - это неизбежные следствия применения идентификаторов на бумажном носителе", а их наличие "обеспечивает необходимые условия для безопасного использования основного документа".