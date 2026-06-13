Путин заявил, что ВС РФ удерживают стратегическое преимущество, идут вперед

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ удерживают стратегическое преимущество, идут вперед, противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам, заявил президент России Владимир Путин.

"Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют", - сказал он на совещании по развитию воссоединенных субъектов РФ.

Путин подчеркнул: "Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам - наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту".