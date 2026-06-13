Один человек пострадал из-за жесткой посадки легкомоторного самолета в Волгоградской области

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки самолета в хуторе Алешкин в Волгоградской области, в результате которой пострадал один человек, сообщает в субботу пресс-служба ведомства в своем канале в Max.

"Сегодня легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в районе хутора Алешкин Чернышковского района Волгоградской области. В результате происшествия есть пострадавший", - говорится в сообщении.

Ведется проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.