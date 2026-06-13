Запутавшийся и раненый кит спасен в Баренцевом море

Фото: РИА Новости/пресс-служба губернатора Мурманской области

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Краснокнижный горбатый кит, который запутался в веревке в Баренцевом море, благополучно спасен, сообщила специалист по морским млекопитающим и научный сотрудник Мурманского арктического университета (МАУ) Анастасия Куница.

"Мы его распутали! С первой попытки", - сообщила Куница в своем телеграм-канале.

Ранее ученый сообщала, что веревка опутала грудные плавники горбатого кита. В результате он медленно перемещался по акватории, так как мог удерживаться на плаву и кормиться только за счет работы хвоста и всего тела. Это же обстоятельство позволяло предположить, что спасателям будет легче приблизиться к киту, чтобы аккуратно срезать веревку.

Как сообщалось, в пятницу Росприроднадзор выдал разрешение на проведение операции по распутыванию горбатого кита у острова Кильдин в Баренцевом море.

Операцией руководил проректор по научной и инновационной деятельности МАУ Антон Юрманов. На помощь с Сахалина прибыли сертифицированные специалисты по спасению морских животных из организации "Друзья океана". При этом пограничники помогали создать безопасную зону для краснокнижного кита и ограничивали заход судов в зону проведения спасательной операции.

Впервые запутавшийся и раненый, местами до подкожного жира, кит был замечен 5 июня.

Со ссылкой на научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, кандидата биологических наук Наталью Крюкову сообщалось, что "кит имеет нормальную упитанность, что говорит о том, что он запутался относительно недавно".

Как сообщалось, в июне 2024 года, в 60 км от села Териберка в Баренцевом море впервые в России прошла операция по высвобождению из рыбацких сетей горбатого кита, позже названного Станиславом.