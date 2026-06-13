Поврежденный из-за взрывов магистральный газопровод восстановили в Дагестане

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Специалисты завершили восстановительные работы на магистральном газопроводе "Моздок - Казимагомед", поврежденном в результате взрывов на участке неподалеку от Кизилюрта (Дагестан), сообщил врио министра энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев.

"Аварийно-восстановительные работы на магистральном газопроводе "Моздок - Казимагомед" завершены. Компания "Газпром трансгаз Махачкала" выполнила работы в ранее обозначенный срок - на месте специалистами компании был определен трехдневный период, сроки были соблюдены", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По его словам, система уже заполнена газом, газораспределительные организации приступили к поэтапному подключению потребителей, отключенных от газоснабжения из-за аварии.

"Несмотря на аварию, газоснабжение подавляющей части потребителей сохранено - за исключением зоны прямого отключения (города Кизилюрт, Кизилюртовского, Казбековского, Хасавюртовского районов). Ситуация остается на особом контроле Минэнерго РД до полного восстановления газоснабжения всех потребителей", - отметил Шихалиев.

Как сообщалось, вечером 9 июня три взрыва произошли на участке магистрального газопровода "Моздок - Казимагомед" диаметром 1200 мм на территории города Кизилюрт. Для ликвидации последствий были привлечены 25 человек и семь единиц техники.

Магистральный газопровод был перекрыт. Факельное горение на газопроводе достигало 15 метров в высоту, вскоре после возгорания было ликвидировано.

Врио главы Дагестана Федор Щукин в своем канале в Мах сообщил, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.

После взрывов из двух сел Нижний Чирюрт и Гельбах Кизилюртовского района были эвакуированы жители 310 частных домов.

Сообщалось о приостановке газоснабжения в Махачкале, Кизилюрте, Кизилюртовском, Казбековском и Хасавюртовском районах.