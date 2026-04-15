Второй пакет антифрод-мер планируется рассмотреть в мае

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Госдума планирует рассмотреть второй пакет мер, направленных на борьбу с онлайн и телефонным мошенничеством, в мае, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

"Думаю, точно до конца сессии, скорее всего, в мае", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, когда будет рассмотрен законопроект во втором чтении.

Как сообщалось, 1 марта вступили в силу законы о новых мерах, направленных на защиту граждан от мошенников и финансовых потерь.

Госсистема "Антифрод" позволяет эффективнее выявлять мошенников и оперативно обмениваться информацией между ведомствами.

С 1 марта микрофинансовые организации также обязаны уведомлять Банк России о попытках заключения договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента.

Также по нормам сервисы онлайн-подписок теперь не вправе автоматически списывать очередную плату, если пользователь отказался от продления.

10 февраля Госдума также приняла в первом чтении второй пакет антифрод-мер.

Законопроект (№1110676-8) предусматривает введение единого реестра IMEI-номеров всех мобильных устройств, используемых на территории страны.

Проект закона также предусматривает введение детских СИМ-карт, что позволит родителям контролировать доступ ребенка к нежелательному контенту и снизит риск вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы.

Согласно проекту закона, абоненту - физическому лицу операторами связи в целях оказания услуг связи, оказываемых с использованием виртуальных телефонных станций, может быть выделено в совокупности не более 10 абонентских номеров.

Документом также предлагается установить ограничение количества банковских карт: не более 20 на одного человека, "если иное количество не определено Советом директоров Банка России" (не более пяти карт в одном банке).

Законопроект предусматривает, что звонки с иностранных номеров с 1 сентября 2026 года будут блокировать, если абонент не дал согласие на получение таких вызовов.

В числе предложений также закрепление требования о восстановлении доступа к аккаунту на портале Госуслуг только доверенными способами, в том числе - через МФЦ, приложения или сайты банков, а также с помощью биометрии.

"Это снижает вероятность того, что мошенники получат доступ к учетной записи гражданина", - пояснили ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, который курирует разработку мер против мошенничества.

Законопроект закрепляет право гражданина сообщить о факте кибермошенничества через портал Госуслуг. Такой механизм позволит оперативно фиксировать инциденты и автоматически информировать о действиях злоумышленников банки, операторов связи и цифровые платформы.