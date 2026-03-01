Поиск

Государственная информсистема "Антифрод" стартует 1 марта

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Государственная информационная система (ГИС) "Антифрод" для взаимодействия операторов связи, банков и правоохранительных органов для борьбы с кибермошенничеством запускается 1 марта.

"Начинает работу государственная информационная система (ГИС) для противодействия киберпреступлениям и оперативного взаимодействия госорганов, операторов связи, банков и других участников. Оператор системы - Минцифры", - сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

В министерстве отметили, что ГИС "Антифрод" позволит участникам обмениваться информацией о признаках противоправных действий для принятия мер по защите своих пользователей.

Также с 1 марта в РФ начинает действовать ещё ряд мер по борьбе с интернет-преступниками; инициативы реализуются в соответствии с законом, направленным на повышение безопасности в цифровой среде.

Кроме того, с 1 марта кредитные организации, маркетплейсы, площадки для объявлений, бюро кредитных историй смогут использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) для входа клиентов в их приложения и личные кабинеты, получения кредитной истории. "Это сделает доступ удобнее, а процедуру - безопаснее. Мера носит добровольный характер", - подчеркнули в Минцифры.

В свою очередь предприниматели и компании, размещающие товары на маркетплейсах и площадках объявлений, добровольно, по желанию смогут пройти верификацию с помощью ЕСИА.

"Это позволит маркировать проверенных продавцов и повысит доверие покупателей. Мера для продавцов носит добровольный характер", - отметили в министерстве.

Микрофинансовые организации (МФО) с 1 марта не смогут выдавать потребительские займы по упрощённой идентификации клиентов. При приёме на дистанционное обслуживание и при выдаче займов дистанционно станет обязательной аутентификация клиента через ЕБС. "Для микрокредитных компаний это требование вступит в силу с 1 марта 2027 года", - уточнила пресс-служба Минцифры.

"Перечисленные меры позволят создать технологический барьер для мошенников, защитить персональные и финансовые данные граждан, а также сделать цифровую среду более прозрачной и безопасной для добросовестных пользователей и бизнеса", - заключили в министерстве.

Первый пакет поправок в законы из более чем 30 мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством был принят в марте 2025 года.

ГИС Минцифры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 28 февраля

Ространснадзор начал проверку авиакомпании AZUR air

 Ространснадзор начал проверку авиакомпании AZUR air

Туроператоры заверили, что решают проблемы туристов, застрявших на Ближнем Востоке

 Туроператоры заверили, что решают проблемы туристов, застрявших на Ближнем Востоке

Путин в режиме ВКС обсудил с членами СБ РФ ситуацию вокруг Ирана

"Росатом" эвакуировал из Ирана 94 человека, причастных к работе на АЭС "Бушер"

 "Росатом" эвакуировал из Ирана 94 человека, причастных к работе на АЭС "Бушер"

В "Росатоме" заявили о принятии мер для безопасности сотрудников на АЭС "Бушер"

Аэрофлот отменил все субботние рейсы в Дубай и Абу-Даби

МИД РФ назвал удары США и Израиля по Ирану неспровоцированным актом вооруженной агрессии

В ЦБ РФ считают, что рано делать выводы об эффекте от повышения НДС

Веерные отключения света пройдут в ряде белгородских муниципалитетов

 Веерные отключения света пройдут в ряде белгородских муниципалитетов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 94 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8536 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });