В Кремле подтвердили подготовку визита Путина в Китай

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Москве подтвердили подготовку визита президента РФ Владимира Путина в Китай.

"Я могу подтвердить, что готовится визит президента Путина в Китай. Китай у нас привилегированный партнер и контакты на высшем уровне готовятся", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он пообещал своевременно сообщить о сроках этих контактов.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что визит Путина в Китай состоится во второй половине мая.

В феврале стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента РФ с официальным визитом в Китай в первой половине года. "Приглашение было с благодарностью принято. Сроки и детали будут согласованы дополнительно", - заявил тогда журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.


