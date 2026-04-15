ЦИК организует видеонаблюдение на выборах в сентябре во всех регионах России

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - На сентябрьских выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах видеонаблюдением будут охвачены все 89 регионов России и более 43 тысяч объектов - участковые и территориальные избиркомы, сообщила член Центризбиркома Алена Булгакова.

Доступ к видеотрансляции изображения будет организован через служебный портал. Его смогут получить ЦИК и все избирательные комиссии; Минцифры и технический оператор; члены СПЧ, уполномоченный по правам человека в России и в регионах Общественная палата России; а также зарегистрированные кандидаты, политические партии и доверенные лица кандидатов.

Также посмотреть видео смогут избиратели, которые должны будут прийти в центры общественного наблюдения на базе общественных палат в регионах.

Булгакова сообщила, что в помещениях, где нет камер видеонаблюдения и трансляции на служебный портал, могут применяться средства видеорегистрации (видеофиксации) с записью изображения, без онлайн-трансляции.

Голосование в сентябре будет проходить в течение трех дней - 18, 19 и 20 сентября.