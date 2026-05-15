В предварительном голосовании ЕР по выборам в Госдуму участвуют 4,4 тыс. кандидатов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Генерального совета "Единой России" Владимир Якушев сообщил, что заявки для участия в предварительном голосовании по выборам в Госдуму подали 4,4 тысячи кандидатов.

"В предварительном голосовании "Единой России" по выборам в Госдуму участвуют 4,4 тысячи кандидатов. От бойцов спецоперации поступило 535 заявок. Такая активность показывает, что люди, доказавшие верность стране на фронте, готовы брать на себя ответственность и в гражданской жизни. Для нас Герои - это серьёзный потенциал: такие люди обладают опытом, принципиальностью и доверием общества. А, значит, могут усилить систему госуправления", - процитировали журналистам в пресс-службе слова Якушева.

Там же отметили, что средний конкурс составляет 11 человек на место. От действующих депутатов поступило всего 20% заявок. Почти половина участников предварительного голосования - беспартийные.

Малый и средний бизнес, коммерческий сектор представляют треть кандидатов. 12% - педагоги. Каждый десятый - представитель социальной сферы и общественности. 4% участников - врачи, сообщили в пресс-службе.

До 29 мая на предварительном голосовании продолжается регистрация избирателей.

Сейчас в системе зарегистрированы более восьми миллионов человек. В лидерах активности - Москва, Подмосковье и Свердловская область, отметили в пресс-службе.