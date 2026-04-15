Аэропорты Уфы и Оренбурга вернулись к штатной работе

Также отменены ограничения для аэропортов Бугульмы и Самары

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Для аэропортов Уфы и Оренбурга отменили ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщила Росавиация.

"Режим "Беспилотная опасность" снят. Также сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы", - сообщил в мессенджере председатель Госкомитета по ЧС Башкирии Кирилл Первов.

Режим беспилотной опасности в Башкирии ввели утром 15 апреля.

О штатной работе аэропорта Оренбурга сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

"Режим воздушных ограничений - план "Ковер" - снят. Аэропорт Оренбурга работает в прежнем режиме", - написал он в мессенджере.

В области отменена опасность атаки БПЛА.

Также отменены ограничения для аэропортов Бугульмы и Самары ("Курумоч"), сообщила Росавиация.

Один человек погиб в результате атаки БПЛА на башкирский Стерлитамак

Песков заявил, что не в курсе планов по запрету использования VPN

 Песков заявил, что не в курсе планов по запрету использования VPN

Профильный комитет ГД отклонил проект о маркировке контента, сгенерированного ИИ

Матвиенко призвала бороться в судах с задержаниями российских нефтетанкеров

 Матвиенко призвала бороться в судах с задержаниями российских нефтетанкеров

Генпрокурор признал, что внесудебный доступ к мобильным устройствам помогал бы в расследованиях

 Генпрокурор признал, что внесудебный доступ к мобильным устройствам помогал бы в расследованиях

Доля несоответствующего требованиям безопасности бензина на АЗС составляет менее 4%

 Доля несоответствующего требованиям безопасности бензина на АЗС составляет менее 4%

Генпрокурор счел недостаточными меры, принятые в связи с атаками БПЛА на энергообъекты РФ

 Генпрокурор счел недостаточными меры, принятые в связи с атаками БПЛА на энергообъекты РФ

Тело мужчины извлекли из-под завалов на пороховом заводе в Казани

Возбуждено уголовное дело из-за недополучения бюджетом РФ более 1 трлн руб. налогов

 Возбуждено уголовное дело из-за недополучения бюджетом РФ более 1 трлн руб. налогов

Энергодар обесточен в результате атаки ВСУ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1673 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9008 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов