Аэропорты Уфы и Оренбурга вернулись к штатной работе

Также отменены ограничения для аэропортов Бугульмы и Самары

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Для аэропортов Уфы и Оренбурга отменили ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщила Росавиация.

"Режим "Беспилотная опасность" снят. Также сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы", - сообщил в мессенджере председатель Госкомитета по ЧС Башкирии Кирилл Первов.

Режим беспилотной опасности в Башкирии ввели утром 15 апреля.

О штатной работе аэропорта Оренбурга сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

"Режим воздушных ограничений - план "Ковер" - снят. Аэропорт Оренбурга работает в прежнем режиме", - написал он в мессенджере.

В области отменена опасность атаки БПЛА.

Также отменены ограничения для аэропортов Бугульмы и Самары ("Курумоч"), сообщила Росавиация.