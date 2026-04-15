Аэропорты Уфы и Оренбурга вернулись к штатной работе
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Для аэропортов Уфы и Оренбурга отменили ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщила Росавиация.
"Режим "Беспилотная опасность" снят. Также сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы", - сообщил в мессенджере председатель Госкомитета по ЧС Башкирии Кирилл Первов.
Режим беспилотной опасности в Башкирии ввели утром 15 апреля.
О штатной работе аэропорта Оренбурга сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
"Режим воздушных ограничений - план "Ковер" - снят. Аэропорт Оренбурга работает в прежнем режиме", - написал он в мессенджере.
В области отменена опасность атаки БПЛА.
Также отменены ограничения для аэропортов Бугульмы и Самары ("Курумоч"), сообщила Росавиация.