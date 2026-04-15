Совфед одобрил закон, изменяющий порядок декларирования доходов чиновниками РФ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, согласно которому госслужащие должны будут предоставлять сведения об общем доходе своем, супруги и несовершеннолетних детей, а не о доходе каждого члена семьи по отдельности.

Предусматривается при этом, что доходы супруги (супруга) чиновника, полученные до вступления в брак с этим чиновником, не учитываются, но могут указываться при представлении сведений о расходах в качестве источника получения средств.

В законе прописывается, что контроль за расходами не распространяется на сделки, совершенные госслужащим, его супругой и несовершеннолетними детьми до назначения на должность, а также на сделки, совершенные супругой (супругом) указанного лица до вступления с ним в брак.

Кроме того, сведения о расходах по таким сделкам не представляются, контроль за расходами по этим сделкам не осуществляется, имущество, полученное по этим сделкам, не может быть обращено по решению суда в доход Российской Федерации, денежные средства в размере, эквивалентном расходам, понесенным по этим сделкам, не могут быть взысканы в доход Российской Федерации, предусматривает закон.

Он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Совет Федерации
