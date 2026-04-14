Поиск

Дума изменила порядок декларирования доходов чиновниками

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон, который обяжет госслужащих предоставлять сведения об общем доходе своем, жены или мужа и несовершеннолетних детей, а не о доходе каждого члена семьи по отдельности.

Предусматривается при этом, что доходы жены (мужа) чиновника, полученные до вступления в брак с этим чиновником, не учитываются, но могут указываться при представлении сведений о расходах в качестве источника получения средств.

Контроль за расходами не распространяется на сделки, совершенные госслужащим, его супругой/супругом и несовершеннолетними детьми до назначения на должность, а также на сделки, совершенные супругой (супругом) этого лица до вступления с ним в брак.

Сведения о расходах по таким сделкам не представляются, контроль за расходами по этим сделкам не осуществляется, имущество, полученное по этим сделкам, не может быть обращено по решению суда в доход государства, денежные средства в размере, эквивалентном расходам, понесенным по этим сделкам, не могут быть взысканы в доход государства, предусматривает закон.

Он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Против Сергея Алексашенко возбуждено дело о дискредитации армии

Тренажер для подготовки к ЕГЭ заработал на Госуслугах

 Тренажер для подготовки к ЕГЭ заработал на Госуслугах

Госдума приняла закон о временном смягчении налоговых условий для малого бизнеса

В Муроме отстранили от должности директора водоканала

ФАС призвала хлебопеков оперативно информировать о возможных рисках увеличения затрат

Площадь лесных пожаров в РФ в 2026 г. выросла в 1,3 раза, их число снизилось вдвое

 Площадь лесных пожаров в РФ в 2026 г. выросла в 1,3 раза, их число снизилось вдвое

Экс-главный архитектор Москвы стал куратором проектов ВЭБа в сфере городской экономики

 Экс-главный архитектор Москвы стал куратором проектов ВЭБа в сфере городской экономики

Депутат Яна Лантратова выдвинута на пост российского омбудсмена

Эксперт института Европы РАН: формулировки Мадьяра в отношении Киева станут более гладкими

 Эксперт института Европы РАН: формулировки Мадьяра в отношении Киева станут более гладкими
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1646 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9000 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов