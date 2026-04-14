Дума изменила порядок декларирования доходов чиновниками

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон, который обяжет госслужащих предоставлять сведения об общем доходе своем, жены или мужа и несовершеннолетних детей, а не о доходе каждого члена семьи по отдельности.

Предусматривается при этом, что доходы жены (мужа) чиновника, полученные до вступления в брак с этим чиновником, не учитываются, но могут указываться при представлении сведений о расходах в качестве источника получения средств.

Контроль за расходами не распространяется на сделки, совершенные госслужащим, его супругой/супругом и несовершеннолетними детьми до назначения на должность, а также на сделки, совершенные супругой (супругом) этого лица до вступления с ним в брак.

Сведения о расходах по таким сделкам не представляются, контроль за расходами по этим сделкам не осуществляется, имущество, полученное по этим сделкам, не может быть обращено по решению суда в доход государства, денежные средства в размере, эквивалентном расходам, понесенным по этим сделкам, не могут быть взысканы в доход государства, предусматривает закон.

Он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.