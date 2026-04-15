Оценку за поведение будут выставлять в 1-8 классах в рамках апробации

Учеников старших, экзаменационных классов не будут оценивать по данному критерию, заявил министр просвещения РФ Кравцов

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Оценки за поведение будут получать ученики 1-8 классов ряда российских школ в новом учебном году в рамках апробации, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов журналистам в Пятигорске.

Он добавил, что учеников старших, экзаменационных классов не будут оценивать по данному критерию.

Как уточнили "Интерфаксу" в Минпросвещения РФ, в 2026-2027 учебном году оценивать поведение учеников будут в десяти школах каждого региона России.

"А с 2027-2028 учебного года эту модель планируется ввести во всех общеобразовательных организациях России. Окончательное решение о формате будет принято по итогам апробации", - добавили в министерстве.

Как сообщалось, в 2025 году участниками апробации модели оценки поведения школьников стали более 40 тыс. детей и более 2 тыс. педагогов.

По результатам эксперимента по введению оценки за поведение наиболее успешной системой оценивания стала трехуровневая (образцовое, допустимое, недопустимое).