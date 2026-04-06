Поведение школьников будут оценивать как образцовое, допустимое или недопустимое

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Трехуровневая система оценивания поведения учащихся признана наиболее успешной по результатам эксперимента по введению оценки за поведение в школе; в 2026-27 учебном году апробация модели пройдет в десяти школах каждого из 89 регионов страны, сообщила через пресс-службу замминистра просвещения Ольга Колударова.

"В ходе апробации мы предлагали три модели оценивания: двухуровневую (зачет/незачет), трехуровневую (образцовое, допустимое, недопустимое) и пятиуровневую. По результатам вторая из них выбрана как наиболее успешная", - сказала она.

Эта модель отличается "лучшей воспроизводимостью результатов, гибкостью и профилактическим потенциалом, прозрачностью для всех участников образовательных отношений и оптимальной дифференциацией без избыточности".

Во время апробации поддерживалась постоянная обратная связь с педагогами, учениками и родителями.

"Проводились опросы по итогам каждой четверти и полугодия. Так, к введению оценки поведения положительно относятся более 78% обучающихся, 73% педагогов и 87% родителей", - сообщила Колударова.

Министерство уже подготовило проект приказа, который включил изменения, устанавливающие требования к оценке поведения с использованием трехуровневой системы. Предварительными критериями оценивания стали соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность ученика.

Планируется, что в 2026/27 учебном году апробация модели пройдет в десяти школах каждого из 89 регионов страны, а в 2027/28 учебном году оценка поведения будет внедрена во всех школах России, добавила замминистра.

Апробация завершается в семи регионах страны и охватила 89 школ. Ее участниками стали более 40 тысяч учеников первых-восьмых классов и более 2 тысяч педагогов.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил важность активной защиты прав учителей и необходимость постоянного информирования и обучения педагогического сообщества.

"Учителя со всей страны регулярно обращаются в региональные комиссии за защитой своей чести и достоинства, завершается апробация системы оценки поведения обучающихся, подведены итоги внедрения типовых инструкций по урегулированию конфликтов в образовательных организациях для руководителей школ и учителей. (...) Сегодня также рассмотрим вопрос о старте работы чат-бота, который будет оперативно отвечать на часто задаваемые вопросы, касающиеся способов защиты профессиональной чести и достоинства педагогических работников", - заявил он.

Предполагается ввести в школах оценку за поведение, это коснется образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

"Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся", - говорится в проекте приказа.

9 декабря 2025 года Кравцов сообщил "Интерфаксу", что решение о введении оценки за поведение во всех российских регионах будет приниматься в апреле 2026 года, эксперимент в ряде школ семи российских регионов продлен до конца учебного года.

Оценки за поведение ввели в пилотном режиме с 1 сентября 2025 года в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики, Республики Мордовии и Ленинградской области.