Туляк получил трое суток ареста за появление в маске дьявола на пасхальной службе

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Житель Тулы получил трое суток ареста за хулиганство во время пасхального крестного хода, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Инцидент произошел в ночь на 12 апреля во время пасхального крестного хода у храма в поселке Михайловский Куркинского района.

"Предварительно установлено, что 34-летний житель Тулы во время мероприятия надел маску, изображающую лик демонического существа, и стал выкрикивать религиозные приветствия, мешая проведению торжественного церковного шествия. Неадекватное поведение мужчины вызвало резкое недовольство прихожан и священнослужителей, и они сообщили об этом в полицию", - говорится в сообщении.

На нарушителя составили административный протокол по ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Мировой судья назначил ему трое суток ареста.

В полиции не исключают возбуждения уголовного дела по факту возможного оскорбления чувств верующих.

На сайте УМВД опубликовано видео, на котором нарушитель извиняется перед священниками и прихожанами.

Тула Куркинский район МВД Тульская область
