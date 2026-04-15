Лавров и его саудовский коллега обсудили урегулирование иранского конфликта

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Главы МИД России и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Фейсал Бен Фархан Аль Сауд обсудили по телефону иранский кризис, сообщили на Смоленской площади.

"Проведен обмен мнениями о ситуации, сложившейся в Ормузском проливе после нападения США и Израиля на Исламскую Республику Иран и ответных шагов Тегерана", - говорится в сообщении.

Министры "подтвердили необходимость незамедлительного прекращения любых враждебных действий, от которых страдают прибрежные страны Персидского залива, особенно в том, что касается гражданской инфраструктуры".

"Выражено общее мнение о необходимости продолжения политико-дипломатических усилий между США и Ираном при посредничестве Пакистана", - информирует МИД.

Лавров и Фейсал Бен Фархан "также высказались в пользу диалога с участием всех заинтересованных сторон в целях согласования условий, гарантирующих на долгосрочную перспективу стабильность и безопасность в регионе на основе баланса интересов всех расположенных здесь государств".

"Россия и Саудовская Аравия готовы внести вклад в организацию такого диалога", - сказано в сообщении.

МИД Иран Пакистан Саудовская Аравия Сергей Лавров США Фейсал Бен Фархан Аль Сауд
 Рост добычи и экспорта нефти из России сдерживают трудности с логистикой и инфраструктурой

