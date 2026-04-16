Нотариусы сообщили об увеличении случаев цифрового мошенничества с недвижимостью

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Доля так называемого цифрового мошенничества в сфере недвижимости в 2025 году увеличилась на 36%, сообщили в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

"Исследования центра "Аналитика. Бизнес. Право" показывают, что доля "цифрового" мошенничества в сфере недвижимости увеличилась в 2025 году на 36%, а по сравнению с 2018 г. выросла в восемь раз", - говорится в сообщении.

Речь идет о случаях, когда людей обманывают по телефону, в ходе переписок в мессенджерах, электронной почте, в том числе при внесении задатка или аванса, дистанционном навязывании услуг "посредников", согласовании условий сделки без очного контакта. В ФНП отметили, что, по мнению многих экспертов, действенной мерой по минимизации мошеннических схем выступает введение обязательного нотариального удостоверения сделок по отчуждению недвижимости.

В случае, когда стороны не могут встретиться в одном месте для заключения сделки, они могут воспользоваться дистанционным форматом удостоверения договора с участием двух и более нотариусов. В таком случае каждый участник приходит к удобному для себя нотариусу в том городе, где он находится. Нотариусы проводят все стандартные проверки законности сделки и удостоверяют договор по защищенным каналам видеосвязи.

"Когда же сделка заключается без участия нотариуса, который осуществляет широкий перечень проверок, то все риски, в том числе мошенничества и последующего оспаривания, стороны берут на себя", - напомнили в ФНП.

