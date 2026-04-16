Россия заявила, что инициатива генсека ООН по Ормузскому проливу требует согласия всех сторон

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Идея генсека ООН Антониу Гутерриша о создании специальной целевой группы для обеспечения транзита судов через Ормузский пролив должна быть согласована со всеми вовлеченными странами, заявил газете "Известия" замминистра иностранных дел РФ Александр Алимов.

"Генеральный секретарь ООН озвучил одну инициативу - создание механизма мониторинга прохода судов через Ормузский пролив. Эта инициатива предполагает создание неких структур силами секретариата ООН. Насколько эта инициатива получит поддержку со стороны стран Залива и Ирана, мне пока сложно судить. Наоборот, я слышал сигналы об обратном. Поэтому перспектива этой затеи не определена. Она, несомненно, требует согласия всех вовлеченных стран", - сказал Алимов.

Россия участвует в обсуждении различных вариантов обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, заявил Алимов изданию.

"Все эти вопросы должны решаться на основании международного права, на основании Конвенции 1982 года по морскому праву, с учетом ее применимости или неприменимости. Мы знаем, что она не применяется в условиях вооруженных действий. Какие конкретные модальности будут избраны (по вопросу прохода судов через Ормузский пролив), еще предстоит определить", - отметил Алимов.