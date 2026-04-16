Что случилось этой ночью: четверг, 16 апреля

Атака БПЛА на Туапсе, анонсированные переговоры лидеров Израиля и Ливана, пожар на НПЗ в Австралии

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Двое детей пяти и 14 лет погибли в Туапсе в результате ночной атаки беспилотников. Также пострадали двое взрослых, сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев. Обломки дронов повредили шесть жилых домов, их фрагменты упали на территории предприятий в районе морского порта.

- Президент США Дональд Трамп анонсировал первые за 34 года переговоры лидеров Израиля и Ливана. По его словам, встреча состоится в четверг, 16 апреля.

- Израиль и США имеют одинаковые цели в отношении Ирана, при этом израильская сторона готова к любому сценарию, включая возобновление боевых действий, заявил премьер Биньямин Нетаньяху.

- Идея генсека ООН о создании целевой группы для обеспечения транзита судов через Ормузский пролив должна быть согласована со всеми вовлеченными странами, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.

- Крупный пожар произошел на одном из двух действующих НПЗ Австралии близ Джилонга (штат Виктория). Власти опасаются, что инцидент приведет к перебоям с бензином.

- Грузовой корабль "Прогресс МС-32" поднял орбиту МКС на 440 метров, сообщил "Роскосмос". Теперь высота орбиты составляет 420,09 км над поверхностью Земли.

- Исследователи Королевского колледжа Лондона установили точное местоположение дома, который Уильям Шекспир приобрёл в 1613 году.

