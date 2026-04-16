Москва назвала формат "5+2" единственным эффективным механизмом урегулирования Приднестровья

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Москва считает, что переговоры по Приднестровью в формате "5+2" - это единственно признанный и эффективный механизм урегулирования, заявил газете "Известия" замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Россия настоятельно и последовательно выступает за скорейший и безоговорочный созыв формата "5+2" - единственно признанного и эффективного механизма урегулирования. Ввиду позиции Кишинева, а затем и Киева формат простаивает с 2019 года. Проводившиеся встречи политпредставителей Кишинева и Тирасполя в так называемом формате "1+1" показали, что их для поиска путей урегулирования недостаточно", - сказал изданию Галузин.

Он подчеркнул, что формат "5+2" "обладает всеми полномочиями и международным признанием. Тирасполь никогда не отказывался от диалога с Кишиневом для обсуждения практических вопросов, актуальных для обеих сторон".

"Рассчитываем, что предстоящая 16 апреля новая встреча политпредставителей Молдавии и Приднестровья придаст импульс диалогу между берегами Днестра", - заявил Галузин.

В формате "5+2" участвуют Молдавия и ПМР (стороны конфликта), ОБСЕ (посредник), Россия, Украина (страны-гаранты), Евросоюз и США (наблюдатели), пишет издание.