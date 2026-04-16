Москва назвала формат "5+2" единственным эффективным механизмом урегулирования Приднестровья

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Москва считает, что переговоры по Приднестровью в формате "5+2" - это единственно признанный и эффективный механизм урегулирования, заявил газете "Известия" замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Россия настоятельно и последовательно выступает за скорейший и безоговорочный созыв формата "5+2" - единственно признанного и эффективного механизма урегулирования. Ввиду позиции Кишинева, а затем и Киева формат простаивает с 2019 года. Проводившиеся встречи политпредставителей Кишинева и Тирасполя в так называемом формате "1+1" показали, что их для поиска путей урегулирования недостаточно", - сказал изданию Галузин.

Он подчеркнул, что формат "5+2" "обладает всеми полномочиями и международным признанием. Тирасполь никогда не отказывался от диалога с Кишиневом для обсуждения практических вопросов, актуальных для обеих сторон".

"Рассчитываем, что предстоящая 16 апреля новая встреча политпредставителей Молдавии и Приднестровья придаст импульс диалогу между берегами Днестра", - заявил Галузин.

В формате "5+2" участвуют Молдавия и ПМР (стороны конфликта), ОБСЕ (посредник), Россия, Украина (страны-гаранты), Евросоюз и США (наблюдатели), пишет издание.

МИД РФ Михаил Галузин
Россия заявила, что инициатива генсека ООН по Ормузскому проливу требует согласия всех сторон

 Россия заявила, что инициатива генсека ООН по Ормузскому проливу требует согласия всех сторон

В Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость COVID-19 в РФ снижается

Минпромторг ответил на критику за недостаточное импортозамещение лекарств

Банк России прогнозирует снижение проинфляционного давления со стороны рынка труда

Критическая инфраструктура Запорожской области переведена на резервное питание

Что произошло за день: среда, 15 апреля

Рост добычи и экспорта нефти из России сдерживают трудности с логистикой и инфраструктурой

 Рост добычи и экспорта нефти из России сдерживают трудности с логистикой и инфраструктурой

Прокат электросамокатов приостановят в Раменском округе с 20 апреля

В России инфляция с 7 по 13 апреля замедлилась до нуля, годовая ушла ниже 5,8%

Режим ЧС регионального характера ввели еще в девяти районах Дагестана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1692 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 155 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9010 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов