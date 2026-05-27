Тирасполь призвал ОБСЕ активизировать усилия по урегулированию приднестровского конфликта

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Главный переговорщик Тирасполя Виталий Игнатьев призвал ОБСЕ к активизации усилий по урегулированию приднестровского конфликта, сообщил МИД непризнанной Приднестровской республики.

"ОБСЕ должна придерживаться беспристрастных и равноудаленных подходов, обеспечивая возможности для получения объективной информации о ситуации в молдо-приднестровском урегулировании от обеих сторон конфликта", - сказал Игнатьев на встрече в Тирасполе с исполняющей обязанности главы миссии ОБСЕ в Молдавии Изабелой Силвией Хартманн.

Дипломаты обменялись мнениями о перспективах дальнейшей работы, в том числе в контексте озвученного действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом приглашения о визите в Швейцарию.

Говоря о взаимодействии с молдавской стороной, Игнатьев высказал мнение, что "Кишинев сосредоточен исключительно на медийно-пропагандистской деятельности". "Действия республики Молдова углубляют пропасть между Приднестровьем и Молдовой, провоцируя опасный рост напряжённости в двусторонних отношениях", - заявил Игнатьев.

Формат "5+2" (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, а также наблюдатели от Евросоюза и США) не функционирует более семи лет. За это время состоялось одно заседание в таком формате - в Братиславе в 2019 году, но оно завершилось безрезультатно.

В октябре 2023 года лидер Приднестровья Вадим Красносельский высказался за возобновление переговоров в формате "5+2", признав, что геополитическая ситуация не способствует этому. Тогда же председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что "формата "5+2" больше не существует, и его невозможно реанимировать".

В декабре 2023 года Украина официально заявила, что не будет участвовать в формате "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта из-за участия в нем России.

В этих условиях формат "1+1" остается единственной платформой для обсуждения и решения проблем, возникающих в отношениях между двумя берегами Днестра. В 2026 году состоялось два раунда переговоров в формате "1+1". Оба прошли в офисе миссии ОБСЕ в Приднестровье.

Виталий Игнатьев Вадим Красносельский Иньяцио Кассис Молдавия МИД Приднестровье ОБСЕ
