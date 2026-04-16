Российские военные за сутки уничтожили более 90 украинских пунктов управления БПЛА

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Военнослужащие группировок "Запад", "Восток", "Север" и "Южная" в течение суток ликвидировали 91 пункт управления беспилотниками ВСУ, сообщили пресс-центры группировок в четверг.

"Вскрыты и уничтожены 37 пунктов управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink и два склада боеприпасов противника", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

Кроме того, по его данным, сбиты 17 дронов, 72 тяжелых боевых квадрокоптера, два управляемых авиационных боеприпаса и девять наземных робототехнических комплекса украинской армии.

Подразделения группировки "Восток" в течение суток ликвидировали 36 дронов, 19 пунктов управления беспилотниками ВСУ, три станции Starlink, сообщил офицер пресс-центра Михаил Герасимов.

Представитель группировки "Юг" Вадим Астафьев сообщил, что на краматорском, константиновском и славянском направлениях за сутки уничтожено 12 антенн связи и БПЛА, два терминала Starlink и шесть наземных робототехнических комплексов.

"Поражено семь пунктов управления БПЛА, а также 67 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 10 беспилотников противника", - проинформировал он.

Представитель группировки "Север" Василий Межевых сообщил, что за сутки уничтожены 28 пунктов управления БПЛА, 26 дронов и 18 тяжелых боевых квадрокоптеров R18.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 апреля 2026 года Военная операция на Украине
ВСУ ВС РФ
