Red Wings возобновляет рейсы в Тель-Авив с 17 апреля

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Wings возобновляет регулярные рейсы в Тель-Авив (Израиль) с 17 апреля.

Полеты будут выполняться ежедневно из подмосковного аэропорта "Жуковский", сообщил перевозчик. Как и ранее, на линии будет задействован среднемагистральный Ту-214. Время в пути составит 5 часов 45 минут.

В 2025 году Red Wings перевезла в Израиль около 140 тыс. пассажиров, что на 27% больше по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщалось, Росавиация разрешила российским авиакомпаниям возобновить рейсы в Израиль с 16 апреля по 15 мая, соблюдая ограничения. Вылеты из аэропортов РФ в Израиль возможны с 7:00 по 1:00 (в ночные часы с 1:00 по 7:00 вылеты запрещены). Решения о полетах авиакомпании должны принимать, основываясь на оценке рисков, в том числе с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Запрет на полеты в Израиль был введен Росавиацией в конце февраля в связи с обострением военного конфликта на Ближнем Востоке. До этого рейсы между странами, помимо Red Wings, выполняли "Азимут" и израильская El Al.